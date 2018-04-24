Kaymakam Ayca’dan ilçe birincisine ödül

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Türkiye genelinde yapılan deneme sınavında ilçe birincisi olan öğrenciyi ödüllendirdi.Kaymakam Ayca, Türkiye geneli yapılan ortaöğretime geçiş deneme sınavında ilçe birincisi ve il genelinde...

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Türkiye genelinde yapılan deneme sınavında ilçe birincisi olan öğrenciyi ödüllendirdi.

Kaymakam Ayca, Türkiye geneli yapılan ortaöğretime geçiş deneme sınavında ilçe birincisi ve il genelinde 6. olan Köprülü Mükerrem Akhanlı Yatılı Bölge Ortaokulu 8/C sınıfı öğrencisi Ramazan Kaya’yı makamında ağırladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, ilçe birincisi Ramazan Kaya ve beraberindeki öğretmenler, Kaymakam Ayca ile bir süre sohbet ettiler.

İlçede huzur ve güvenin hakim olduğunu ifade eden Kaymakam Ayca, Türkiye geneli yapılan deneme sınavında ilçe birincisi ve il genelinde 6. olan Köprülü Mükerrem Akhanlı Yatılı Bölge Ortaokulu 8/C sınıfı öğrencisi Ramazan Kaya’yı başarılarından dolayı tebrik ederek ödüllendirdi.