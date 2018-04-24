HAKKARİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 11:03

Kaymakam Ayca’dan ilçe birincisine ödül

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Türkiye genelinde yapılan deneme sınavında ilçe birincisi olan öğrenciyi ödüllendirdi.Kaymakam Ayca, Türkiye geneli yapılan ortaöğretime geçiş deneme sınavında ilçe birincisi ve il genelinde...

Kaymakam Ayca'dan ilçe birincisine ödül
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Türkiye genelinde yapılan deneme sınavında ilçe birincisi olan öğrenciyi ödüllendirdi.

Kaymakam Ayca, Türkiye geneli yapılan ortaöğretime geçiş deneme sınavında ilçe birincisi ve il genelinde 6. olan Köprülü Mükerrem Akhanlı Yatılı Bölge Ortaokulu 8/C sınıfı öğrencisi Ramazan Kaya’yı makamında ağırladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, ilçe birincisi Ramazan Kaya ve beraberindeki öğretmenler, Kaymakam Ayca ile bir süre sohbet ettiler.

İlçede huzur ve güvenin hakim olduğunu ifade eden Kaymakam Ayca, Türkiye geneli yapılan deneme sınavında ilçe birincisi ve il genelinde 6. olan Köprülü Mükerrem Akhanlı Yatılı Bölge Ortaokulu 8/C sınıfı öğrencisi Ramazan Kaya’yı başarılarından dolayı tebrik ederek ödüllendirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku