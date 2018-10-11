HAKKARİ:
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11 Ekim 2018 Perşembe 13:19

“Kent Park” projesinde sona gelindi

Hakkari’deki mahalle muhtarları, belediye tarafından yaptırılan ve 2018 yılının gözde projelerinden olan “Kent Park” alanını gezdi.Bir süre önce çalışmalarına başlanan ve Atlılar Caddesi üzerinde bulunan eski belediye garajı alanında...

'Kent Park” projesinde sona gelindi
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Hakkari’deki mahalle muhtarları, belediye tarafından yaptırılan ve 2018 yılının gözde projelerinden olan “Kent Park” alanını gezdi.

Bir süre önce çalışmalarına başlanan ve Atlılar Caddesi üzerinde bulunan eski belediye garajı alanında yapımına başlanan "Kent Park” çalışmalarında sona gelindi. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, 15 mahalle muhtarı ile birlikte 2018 yılının gözde projelerinden olan "Kent Park" çalışmalarını yakında izlediler. Çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi paylaşımı yapılırken, muhtarlar ise parka hayran kaldıklarını ifade ettiler.

Yakın zamanda hizmete girecek “Kent Park” alanında bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları, 400 kişilik amfi tiyatro, çocuklar için tekerlekli patent alanları, çocuk oyun grupları, oturma kamelyaları, özel süs havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, özel dekoratif aydınlatmalar ve 2 bin 500 metre peyzaj alanı ve diğer kent ekipmanlarının yer alacağı belirtildi.
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