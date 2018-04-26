Kızılkaya Hakkari il kalacak müjdesi verdi

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen aday öğretmenlerin eğitim programının konuğu Başbakan Başdanışmanı Muhsin Kızılkaya Hakkari’nin il kalacağı müjdesini verdi.

Hakkari Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Konferans Salonunda gerçekleşen pograma İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kızılkaya ve aday öğretmenler katıldı. Başdanışman Muhsin Kızılkaya, aday öğretmenlere geçmişten günümüze yaşadığı anıları anlattı. Özelde Hakkari, genelde Türkiye’de meydana gelen gelişmeler ve bunun eğitime yansımalarını dile getiren Kızılkaya, kendi öğrenciliği döneminde Kürtçe konuştukları için cezalandırıldıkları bir dönemden, öğretmenlere Kürtçenin öğretilmesi seviyesine gelinmesini çok büyük bir gelişme olduğunu söyledi.

"Kürt sorunu yok konuşma sorunu var"

Kendisinde iz bırakan öğretmenler ile ilgili anılara da değinen Kızılkaya, Türkiye’de Kürt sorunu olmadığını, Kürtçe konuşma sorunu olduğunu belirtti. Türkiye’de yaşayan tüm halkların bir olduğunu, aralarında herhangi bir farklılığın olmadığını söyleyen Kızlkaya, farklıklara saygı, çokluk içinde birlik, demokrasi kültürü, demokratik öğretmen, barış ve hoşgörü mimarları, çoğulculuk ve insan hakları, Anadolu insanı ve ortak tarih bölgedeki halkın tarihi, sosyal, kültürel ortak tarih inşasında Anadolu insanını rolü gibi diğer konular hakkında detaylı bilgiler verdi.

Kızılkaya’dan Hakkari il kalacak müjdesi

Toplantının bitişinde bir öğretmenin, "Hakkari ilçe kalacakmı" sorusuna ise Kızılkaya, ”Cumhurbaşkanımız buraya gelirken buranın değişimi kendisi gördü. Yeni yapılan valilik binası, çevrenin durumu, suyun gelmesi, ışıklandırmaların yapılması, yavaş yavaş şehir kimliğine bürünmesi bunun üzerine çok etkisi oldu. İlçe kararı şimdi buzdolabında inşallah çıkmaz ve çıkacağını da zanetmiyorum bundan sonra. Ama 2008 yılında buraya geldiğinde berbat idi. Buradaki insanlarda çok kötü, kendilerine yakışmayan bir muameleye tabi tutmuşlardı. Hakkarililerin Cumhurbaşkanımızdan bence büyük bir özür burçları var bu anlamda. Buraya son geldiğinde o kitlesel karşılamayla bu borçlarını da ödediler zanediyorum. Bundan sonra bir problem çıkacağını sanmıyorum şeklinde cevap verdi”.