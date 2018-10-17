Meme kanseri farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesisleri personelleri ile İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Özel Kural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri meme kanserine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

“Erken teşhis hayat kurtarır” pankartı ve değişik afişlerle Devlet Hastanesi önünde yürüyüşe geçen sağlık personelleri ve öğrenciler, valilik önüne kadar yürüdüler. Burada konuşan Hakkari KETEM görevlisi pratisyen Dr. Tekoşin Ayas, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı içerisinde 40-69 yaş arası tüm kadınların meme kanserinin erken teşhisi amacıyla kontrolden geçmeleri gerektiğini söyledi. Ayas, ”Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla Ekim ayı meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Meme kanseri memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkar. Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türüdür. Her sekiz kadından birinin hayatının belirli zamanlarında meme kanserine yakalanacağı bildirilmektedir. Meme kanserine karşı en iyi koruyucu yöntem erken teşhistir. Kanser yayılmadan önce teşhis edilirse yüzde 96’ya varan oranlarda, kişinin yaşam şansı olmaktadır. Bu kapsamda tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı, eğitim, taramalar ve farklı etkinliklerle değerlendirmektedir. Hakkari’deki 40-69 yaş arası tüm kadınların meme kanserinin erken teşhisi amacıyla KETEM’e davet ediyoruz” dedi.