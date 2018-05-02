HAKKARİ:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:16

(Özel) Mehmetçik milli silahlarla teröre geçit vermiyor

Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Dağbaşı Tepe Üs Bölgesinde Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) ve milli savaş sistemlerini kullanan kahraman Mehmetçik teröre geçit vermiyor.Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Dağbaşı Tepe’de...

(Özel) Mehmetçik milli silahlarla teröre geçit vermiyor
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Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Dağbaşı Tepe Üs Bölgesinde Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) ve milli savaş sistemlerini kullanan kahraman Mehmetçik teröre geçit vermiyor.

Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Dağbaşı Tepe’de 30 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan ‘Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu’yla Irak’ın kuzeyine yaklaşık 5,5 kilometre mesafedeki Dağbaşı Tepe, 3 Eylül 2016 tarihinde bölücü terör örgütünden tamamen temizlenmişti. Terörden temizlenen Dağbaşı Üst Bölgesinde MPT-76 gibi milli silahlarla teröristlere nefes aldırtmayan Mehmetçik, gözetleme dürbünleri ile sınırı 24 saat kesintisiz gözetleyerek bölgede adeta kuş uçurtmuyor. Nikon ile sınırı gözetleyen Erzurumlu Piyade Çavuş Mehmet Fatih Çelik, şehitlerin kendilerine verdiği emaneti korumaktan gurur duyduğunu belirterek, ailesinden kendisini merak etmemelerini istedi. Diğer taraftan, devletin tüm imkanlarının seferber edildiği üs bölgesinde kurulan hava kontrol sistemi, top, havan ve ağır silahlarla tespit edilen terörist hedefler anında imha ediliyor.
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