HAKKARİ:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:09

Pagan Caddesi barakalardan temizlendi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’deki Pagan Caddesi’nde imarı işgal eden barakalar, belediye ekipleri tarafından temizlendi.Kentin birçok noktasında çevrenin görünümünü bozan barakalar, belediye ekipleri tarafından tek tek kaldırılıyor. Şehirde...

Pagan Caddesi barakalardan temizlendi
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari’deki Pagan Caddesi’nde imarı işgal eden barakalar, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Kentin birçok noktasında çevrenin görünümünü bozan barakalar, belediye ekipleri tarafından tek tek kaldırılıyor. Şehirde cadde, kaldırım ve imarı işgal eden, çevreyi kirleten barakaların kaldırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Dağgöl Mahallesi Pagan Caddesi üzerinde yer alan barakaların tamamı kaldırıldı.

Dağgöl Mahallesi sakinleri, barakaların kaldırılmasıyla birlikte Pagan Caddesi’nin güzel bir görünüme kavuştuğunu belirterek, çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.
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