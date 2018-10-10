Peynir fuarının birincisi ödülünü Vali Toprak’tan aldı

1. Bitlis Peynir Fuarı’ndaki yarışmada birinci olan Hakkarili üretici Emine Adıyaman’a ödülünü Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak verdi.“Doğu Anadolu Peynirleri Bitlis’te Buluşuyor” sloganıyla Doğu Anadolu...

1. Bitlis Peynir Fuarı’ndaki yarışmada birinci olan Hakkarili üretici Emine Adıyaman’a ödülünü Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak verdi.

“Doğu Anadolu Peynirleri Bitlis’te Buluşuyor” sloganıyla Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen "1. Bitlis Peynir Fuarı"ndaki yarışmada birinci olan Hakkarili üretici Emine Adıyaman’a ödülü, Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından verildi. 1.Bitlis Peynir Fuarı kapsamındaki “Ev Tipi Peynir” kategorisinde düzenlenen peynir yarışmasına Van, Bitlis, Hakkari, Muş ve Kars illerinden 12 peynir üreticisi katıldı.

Sahrap Soysal ve İlhan Koçulu gibi önemli isimlerin jüride yer aldığı yarışmada, Hakkari merkeze bağlı Ağaçdibi köyünden Emine Adıyaman’ın Menengiçli peyniri birincilik ödülü, yine Hakkari merkeze bağlı Pınarca köyünden Meryem Pala’nın Sirik (Yabani Sarımsaklı) peyniri ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Hakkari Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı İdris Uğur Uce ve DAKA Hakkari Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hilal Turğay’ın da katıldığı ödül töreninde birinci olan Emine Adıyaman’a yarım altın, mansiyon sahibi Meryem Pala’ya ise çeyrek altın takdim edildi. Plaketlerin verildiği ödül töreni, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.