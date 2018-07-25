HAKKARİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:49

Piknik alanını çöpe çevirdiler

Hakkari’nin Otluca köyündeki piknik alanları, duyarsız vatandaşların bıraktıkları atıklar yüzünden çöplüğe dönüştü.Kent merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan Otluca köyüne pikniğe giden kişiler, piknik sonrası geride bıraktıkları...

Piknik alanını çöpe çevirdiler
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Hakkari’nin Otluca köyündeki piknik alanları, duyarsız vatandaşların bıraktıkları atıklar yüzünden çöplüğe dönüştü.

Kent merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan Otluca köyüne pikniğe giden kişiler, piknik sonrası geride bıraktıkları pet şişe ve naylon poşetler nedeniyle büyük tepki topluyor. Piknik alanına atılan çöplerin çevreye büyük zarar verdiğini belirten Otluca köyü sakinleri, piknik yapan ailelerin daha duyarlı olması çağırısında bulundular. Vatandaşlar, “Piknik yapan aileler, bölgeden ayrılırken çöplerini toplamayarak gidiyorlar. Dolayısıyla hoş olmayan manzaralar ortaya çıkıyor. Çevremizi temiz tutmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmanın yolu, çevre temizliğine duyarlı olmaktan geçiyor. Aksi takdirde çevreye bırakılan bu atıklar, çevremize zarar verdiği gibi vatandaşlarımızın sağlığını da büyük oranda tehdit edecektir” şeklinde konuştular.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku