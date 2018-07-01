HAKKARİ:
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01 Temmuz 2018 Pazar 12:34

PKK noktaları ateş altında

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Zap, Hakurk başta olmak üzere daha önceden tespit edilen PKK’lı teröristlere ait birçok noktaya yönelik hava harekatını sürdürüyor.Hakkari’nin Şemdinli tarafına düşmekte...

PKK noktaları ateş altında
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Zap, Hakurk başta olmak üzere daha önceden tespit edilen PKK’lı teröristlere ait birçok noktaya yönelik hava harekatını sürdürüyor.

Hakkari’nin Şemdinli tarafına düşmekte olan Irak’ın Şıladızeye bağlı Çemço üs bölgelerinde bulunan terörist hedeflerinin savaş uçakları tarafından yerle bir edildiği belirtildi. Önceki gün Şıladızeye bağlı Çemço üs bölgelerinde yoğun çatışma sesleri duyduklarını belirten yöre halkı, savaş uçakları tarafından bombalanan ve dumanların yükseldiği terörist noktalarını ise cep telefonları ile kayıt altına aldılar.
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