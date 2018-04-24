Polis Gücü Spor Kulübü sporcusunun başarısı

Hakkari Polis Gücü Kulübü Masa Tenisi Takımı sporcusu Dindar Mühürdaroğlu, mili takıma davet edildi.

Milli Masa Tenisi Antrenörü Sinan Mühürdaroğlu, 2018 ITTF Slovenya Açık Masa Tenisi Turnuvasının 6-13 Mayıs tarihleri arasında Slovenya’da yapılacağını söyledi. Mühürdaroğlu, “Söz konusu turnuvaya Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü sporcularından Dindar Mühürderoğlu, ülkemizi temsilen milli takıma davet edildi. 10 günlük İzmir kampı sonrası Slovenya kadrosunda olması güzel bir duygu. Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatlarıdır. Sporcumuza şimdiden başarılar dileriz. Desteklerini bizden esirgemeyen Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal’a teşekkür ederiz” dedi.