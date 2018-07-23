HAKKARİ:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:55

Şehit güvenlik korucusu için uğurlama töreni

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Balkayalar Arguş bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan evli ve 5 çocuk babası güvenlik korucusu Sait Demirbaş (47) için tören düzenlendi.

Şehit güvenlik korucusu için uğurlama töreni
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Balkayalar Arguş bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan evli ve 5 çocuk babası güvenlik korucusu Sait Demirbaş (47) için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugayında düzenlenen şehit uğurlama törenine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı N. Nurullah Karaman, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Sadi Özatak, polis memurları ve askeri erkan ile şehit yakınları katıldı.

Yapılan duanın ardından şehidin naaşı toprağa verilmek üzere Şemdinli ilçesine gönderildi.
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