HAKKARİ:
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07 Ekim 2018 Pazar 12:46

Şehrin kalbinden akan "Katramas Deresi" artık tertemiz

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediye Başkanlığı, bir zamanlar kanalizasyon sularının akıtılması sonucu pis kokulardan geçilmeyen Katramas Deresi’ni tertemiz bir görünüme kavuşturdu.Hakkari’nin Karşıyaka, Gazi, Pehlivan, Bağlar ve Biçer...

Şehrin kalbinden akan 'Katramas Deresi' artık tertemiz
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediye Başkanlığı, bir zamanlar kanalizasyon sularının akıtılması sonucu pis kokulardan geçilmeyen Katramas Deresi’ni tertemiz bir görünüme kavuşturdu.

Hakkari’nin Karşıyaka, Gazi, Pehlivan, Bağlar ve Biçer mahallelerinin içerisinden akan Katramas Deresi’ne karışan kanalizasyon suları, belediye ekipleri tarafından şehrin ana kanalizasyon hattına bağlandı. Teknik ekiple birlikte çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, artık Katramas Deresi’nin pis kokup kirlenmeyeceğini söyledi.

Yıllardır kanalizasyon suyunun Katramas Deresi’ne aktığını ve pis kokulardan dolayı evlerinden çıkamadıkları gibi kapı ve pencerelerini de açamaz hale geldiklerini ifade eden mahalle sakinleri, belediye ekiplerinin çalışması sonucu bu sıkıntıdan kurtulduklarını söylediler. Mahalle sakinleri, "Eskiden bir taraftan şehir mezbahanesi diğer taraftan ise şehrin kanalizasyon atıkları Katramas Deresi’ne akıldığı için pis kokulardan dolayı çocuklarımız hasta oluyordu. Bu konuyu defalarca dile getirmemize rağmen hiçbir belediye önlem almadı. Durumu gören Belediye Başkanımız Cüneyt Epcim, hemen Katremas Deresi’ne el attı. Allah başkanımızdan razı olsun, artık Katremas Deresi’nde akan suyla bahçelerimizi bile sulayabiliriz. Şehrin kalbinde bulunan dereyi güzel bir görünüme kavuşturan Başkan Epcim ve ekibine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.
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