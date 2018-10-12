Şemdinli kayyumun hizmetleriyle güzelleşiyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki istinat duvarlarına tarihi ve doğal güzelliklerin resimleri çiziliyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki istinat duvarlarına tarihi ve doğal güzelliklerin resimleri çiziliyor.

Şemdinli Belediyesi, ilçede görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başlattığı çalışmalara devam ediyor. İlçede temizliği ve bakımları yapılan istinat duvarlarına, ressamlar tarafından kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin resimleri çiziliyor. Daha önce kötü görüntüsü bulunan istinat duvarlarına çizilen resimler, ilçenin çehresini değiştiriyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şemdinli Belediyesi tarafından görevlendirilen Resim Öğretmeni Tuğba Bozdağ ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Şemsettin Arıcı, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini ilçenin duvarlarına çiziyor. Şemsettin Arıcı, ikinci sınıftan itibaren resimle ilgilendiğini belirterek, “Yeteneğimi kendim geliştirdim. Herhangi bir yerde eğitim almadım. Çok istediğim bu bölümü okumak nasip olmadı. Bundan dolayı edebiyat bölümünü okumak zorunda kaldım. Bu yeteneğimi duvarlara yansıtmaya başladım. Şemdinlimizin duvar manzaraları güzel. Şemdinli’yi renklendirdik. Amacım, Şemdinli sokaklarını ve duvarlarını renklendirmek, güzel bir manzara kavuşturmaktır” dedi.

Ahmet Çelik isimli vatandaş da Şemdinli’ye yapılan hizmetlerden memnum olduğunu belirterek, “Emeği geçen Kaymakam ve Belediye Vekilimize ve tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Bu duvarların boş kalmasından ise Şemdinli’nin güzelliklerinin yansıtılması oldukça güzel” diye konuştu.