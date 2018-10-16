Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin paket sigara ve 2 adet büyük tüp ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan yapılan açıklamada, 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesi Anadağ köyü kırsal alanında icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında 1 şahıs ve 2 yük hayvanı tespit edilmiştir. Yük hayvanları üzerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin paket sigara ve 2 adet büyük tüp ele geçirilmiş olup; şüpheli şahıs idari yaptırım kararı uygulanarak serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Şemdinli’de bin adet kaçak sigara ele geçirildi
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin paket sigara ve 2 adet büyük tüp ele geçirildi.