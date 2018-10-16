Şemdinli’de bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin paket sigara ve 2 adet büyük tüp ele geçirildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin paket sigara ve 2 adet büyük tüp ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan yapılan açıklamada, 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesi Anadağ köyü kırsal alanında icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında 1 şahıs ve 2 yük hayvanı tespit edilmiştir. Yük hayvanları üzerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin paket sigara ve 2 adet büyük tüp ele geçirilmiş olup; şüpheli şahıs idari yaptırım kararı uygulanarak serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.