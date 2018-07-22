HAKKARİ:
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22 Temmuz 2018 Pazar 13:22

Sümbül Dağı gölgesinde bir renk cümbüşü

Hakkari Valiliği önünde Türk bayrağı ve çevreyi süsleyen rengarenk çiçekler, kent merkezine ayrı bir güzellik katıyor.Bir zamanlar sürekli çarpık kentleşme ile gündeme gelen Hakkari çarşı merkezi, son iki yıl içinde yapılan hizmetlerle...

Sümbül Dağı gölgesinde bir renk cümbüşü
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Hakkari Valiliği önünde Türk bayrağı ve çevreyi süsleyen rengarenk çiçekler, kent merkezine ayrı bir güzellik katıyor.

Bir zamanlar sürekli çarpık kentleşme ile gündeme gelen Hakkari çarşı merkezi, son iki yıl içinde yapılan hizmetlerle herkesi kendine hayran bıraktı. Hakkari Belediye Başkanlığının hummalı çalışması sonucu yeni teknoloji led aydınlatmalar, birçok mahallede çocuk oyun grupları, refüjlerin yeşillendirip çiçeklendirilmesi, renkli yürüyüş yolları, engelli yürüyüş yolları, prestij caddeler ve yeni asfalt yollar bir anda kentin çevresini değiştirdi.

Kentte birçok alanda hizmet atağı devam ederken, bir süre önce Cumhuriyet Caddesi üzerinde iş adamı Abdurrahman Er tarafından Osmanlı mimarisinden esinlenerek yaptırılan yeni hükümet konağı ve çevre düzenlemesi de çarşı merkezine ayrı bir görünüm kattı.

Sümbül Dağı bakışlı Hakkari Valiliği bahçesinde şanlı Türk bayrağı, rengarenk çiçeklerin Sümbül Dağı ile bütünleşmesi herkesi kendine hayran bıraktı. Valiliği ziyaret eden birçok vatandaş ise, bu güzel renk cümbüşü havasına kapılarak burada hatıra fotoğrafı çekmeden ayrılmıyorlar.

Hakkari kent merkezinde çektirilen fotoğraflar sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılırken, bu renkli şehrin Hakkari olduğuna inanmadığını belirten vatandaşlar, Hakkari’ye bu güzel hizmetleri kazandıran Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve ekibine teşekkür ettiler.
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