HAKKARİ:
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27 Nisan 2018 Cuma 12:12

Teröristlerin öldürüldüğü bölgede silah ele geçirildi

Hakkari Merkez Ördekli köyü kırsal alanında icra edilen operasyon sonucu etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bölgede yapılan arama taramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Teröristlerin öldürüldüğü bölgede silah ele geçirildi
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Hakkari Merkez Ördekli köyü kırsal alanında icra edilen operasyon sonucu etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bölgede yapılan arama taramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada,”İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 26.04.2018 günü İlimiz Merkez Ördekli Köyü kırsal alanında icra edilen operasyon sonucu etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bölgede yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 139 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 118 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 adet el bombası, 1 adet araç telsizi, 21 metre kablo, 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet radyo, 1 adet PMP player, 1 adet sırt çantası, 3 adet uyku tulumu, 1 adet panço, 4 adet puşi, 3 adet met, 2 adet mont ve 2 adet şemsiye ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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