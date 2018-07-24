Toprağa gömülü 7 kilo 180 gram eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü vaziyette 7 kilo 180 gram eroin ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu...

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü vaziyette 7 kilo 180 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda; 20 Temmuz 2018 günü Yüksekova ilçesi Keçili köyü yakınlarında yapılan aramada, toprağa gömülü vaziyette 7 kilo 180 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.