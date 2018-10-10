Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Vali Cüneyit Orhan Toprak’ı makamında ziyaret etti.Vali Toprak tarafından karşılanan Tuğgeneral Kalın, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, bir süre önce Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Kalın’a görevinin hayırlı olmasını diledi.
Tuğgeneral Kalın’dan Vali Toprak’a ziyaret
Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Vali Cüneyit Orhan Toprak’ı makamında ziyaret etti.Vali Toprak tarafından karşılanan Tuğgeneral Kalın, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. Ziyaretten...