Vali Toprak: “60’a yakın yaylayı kullanıma açtık”

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 60’a yakın yaylayı kullanıma açtıklarını söyledi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) konferans salonunda yapılan istişare toplantısına Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, vali yardımcıları Bekir Abacı ve M. Nurullah Karaman, HATSO Başkanı Servet Taş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, tüccar, esnaf, iş adamları ve kurum amirleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan HATSO Başkanı Servet Taş, Hakkari’de ilk defa tüccar ve esnaflarla istişare toplantısı yapıldığını söyledi. Taş, “Yaptıkları hizmetlerle Hakkari’nin cehresini değiştiren Valimiz Cüneyit Orhan Toprak ile Başkan Vekili Cüneyt Epcim’e teşekkür ediyorum. Hakkari’deki sınır ticaretinin canlanması, ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Hakkari’nin tek giriş ve çıkış noktası vardır. Durankaya ve Geçitli güzergahında bir alternatif yolun yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, işlerin iyi gitmesi, ekonominin düzgün olmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Ekonomimizin düzgün gitmesi için devletimiz de bunu bildiği için her yıl en azında iki defa toplantı yapmamız isteniyor. Bu toplantıları gündeme göre ve ortama göre iki değil altı da yapabiliriz. Devletimiz yeni bir yapılanmaya gidiyor. Son 15-20 gündür çok hızlı bir düzenleme trafiği var. Cumhurbaşkanımızın kararnameleri ve diğer taraftan meclisimiz hızlı bir şekilde yeni kanunlar çıkartıyor. Bir de yeni yönetim sisteminde ofisler dediğimiz yeni birimler oluşturuluyor. Direkt Cumhurbaşkanımıza bağlı olarak çalışacak olan. Ülkemizin hızlı bir şekilde ekonomisinden tutun dış ilişkilerinden tutun savunma sistemine kadar ve aklınıza gelecek her alanlar için ofisler kuruldu. Kurulacak ofisler yapım aşamasında, hayata geçirilmesi halinde Hakkari’deki esnaf ve tüccarlarda işlerini direk etkileyecektir. Bizde bunu büyük bir umutla bekliyoruz” dedi.

Hakkari’nin de 4-5 konusu olduğunu ve bunun üzerinde durulması gerektiğini dile getiren Toprak, “Sınır ticareti bunların başında geliyor. Çukurca Üzümlü Sınır Kapısı geçen yıl açıldı. Neredeyse Yüksekova Esendere Sınır Kapısını geçecek rakamlara ulaştı. Çok ciddi talepler var. Şemdinli Umurlu Sınır Kapısını açmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Ancak karşı taraftaki otoriteye takılıyoruz. İnşallah oda çözülür, bizden yana bir sıkıntı yok. Ayrıca Esendere Sınır Kapısında ihtiyaç olmayan bazı kotalar yüksek tutulmuş, ihtiyaç olan kotalar ise az tutulmuş. Bunu çözüme kavuşturmak içinde çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

“Hakkari bölgesinde 60 civarında yayla açtık”

Hakkari bölgesinde askeri bölge ve özel güvenlik bölgesi olmayan 60 alanda yayla açtıklarını ifade eden Vali Toprak, “Cumhurbaşkanımız Hakkari’ye geldiğinde askeri ve özel güvenlik bölgesi olmayan tüm alanların yaylaya açılacağını ifade etmişti. Şu ana kadar 60 civarında yaylayı açtık. 120’ye yakın ise askeri bölge kaldı. Bunların haricinde tüm yaylaları açtık. Kendi bölgesinde kalan çiftçilere açtık. Göçebelere vermedik. İl dışında gelenler ise, ikaz edilerek bölgeden çıkartıldı. Yüksekova ilçesinde 175 manda dağıttık. İnşallah bu rakamlar binli, on binli sayılara ulaşacaktır, hedefimizde budur. Bölgede il özel idaresi kaynakları ile binlerce arılı kovan dağıttık. Çiftçimize destek vermeye devam ediyoruz. Madencilik anlamında da çalışmalarımız devam ediyor. İş adamlarına her türlü kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca coğrafyasından dolayı çok elverişli bir bölgede yaşıyoruz. Tarihi camiler için harekete geçtik. Çalışmalar devam ediyor. Merga Bütan Kayak Merkezindeki tesislerin ihalesi ise yapılıp çalışmalarına yakında başlanacaktır” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından toplantı sona erdi.