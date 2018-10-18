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18 Ekim 2018 Perşembe 10:58

Vali Toprak, Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti.İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabibi Dt. Harun Aşan ve İdari Hizmetler Müdürü Alayı Atlı tarafından karşılanan...

Vali Toprak, Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti
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Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabibi Dt. Harun Aşan ve İdari Hizmetler Müdürü Alayı Atlı tarafından karşılanan Vali Toprak, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin birimlerini dolaşarak yapılan çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Daha sonra Merzan Futbol Sahasına geçen Vali Toprak, burada yapılan saha genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyaret ve incelemelerde bulunan Vali Toprak’a Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk de eşlik etti.
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