Vali Toprak, giyim mağazası açılışına katıldı

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, girişimci Abdulselam Kurt tarafından hizmete sunulan "KİP Hakkâri Giyim Mağazası"nın açılışına katıldı.

Bulvar Caddesi üzerinde hizmete sunulan iş yerinin açılışına Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Belde Belediye Başkanı Fatih Keskin, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Hakkari’nin illeri gelenleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışını yaptığı iş yerinin hayırlı olmasını temenni ederek sahibine bol kazançlar dileyen Vali Toprak, Hakkâri’de her geçen gün yeni iş yerlerinin açıldığını, bugünde Abdulselam Kurt isimli vatandaş tarafından açılan KİP Hakkâri Giyim Mağazasını hizmete sunduklarını ifade etti.

İş yeri sahibi Abdulselam Kurt ise, hizmete açtıkları iş yerinin açılışına katılarak kendilerini yalnız bırakmayan başta Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak olmak üzere bütün davetlilere teşekkür etti.