HAKKARİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 15:22

Vali Toprak, giyim mağazası açılışına katıldı

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, girişimci Abdulselam Kurt tarafından hizmete sunulan "KİP Hakkâri Giyim Mağazası"nın açılışına katıldı.Bulvar Caddesi üzerinde hizmete sunulan iş yerinin açılışına Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl...

Vali Toprak, giyim mağazası açılışına katıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, girişimci Abdulselam Kurt tarafından hizmete sunulan "KİP Hakkâri Giyim Mağazası"nın açılışına katıldı.

Bulvar Caddesi üzerinde hizmete sunulan iş yerinin açılışına Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Belde Belediye Başkanı Fatih Keskin, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Hakkari’nin illeri gelenleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışını yaptığı iş yerinin hayırlı olmasını temenni ederek sahibine bol kazançlar dileyen Vali Toprak, Hakkâri’de her geçen gün yeni iş yerlerinin açıldığını, bugünde Abdulselam Kurt isimli vatandaş tarafından açılan KİP Hakkâri Giyim Mağazasını hizmete sunduklarını ifade etti.

İş yeri sahibi Abdulselam Kurt ise, hizmete açtıkları iş yerinin açılışına katılarak kendilerini yalnız bırakmayan başta Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak olmak üzere bütün davetlilere teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku