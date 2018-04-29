Vali Toprak, vatandaşların düğün törenine katıldı

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, vatandaşların düğün törenlerine katılarak sevinçlerine ortak oldu.Vali Toprak; eşi Dr. Funda Toprak ve ağabeyi Fuat Toprak ile birlikte ilk olarak Aşağı Derecik köyüne giderek burada Ayhan Dilbilen ve...

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, vatandaşların düğün törenlerine katılarak sevinçlerine ortak oldu.

Vali Toprak; eşi Dr. Funda Toprak ve ağabeyi Fuat Toprak ile birlikte ilk olarak Aşağı Derecik köyüne giderek burada Ayhan Dilbilen ve Zeynep Yıldırım çifti için yapılan düğün törenine katıldı. Köyde büyük bir coşkuyla karşılanan Vali Toprak, damat ve davetlilerle birlikte halay çekerek oynanan yöresel oyunlara eşlik etti.

Vali Toprak, daha sonra Sümbül Mahallesi’nde bulunan otogar bahçesinde yapılan Bünyamin ve Eylem Kurt çiftinin düğün törenine katıldı.

Vali Toprak, düğün törenlerine katılarak tebrik ettiği çiftlere cumhuriyet altını hediye ederek, iki cihan saadeti temennisinde bulundu.