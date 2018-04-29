HAKKARİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 18:49

Vali Toprak, vatandaşların düğün törenine katıldı

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, vatandaşların düğün törenlerine katılarak sevinçlerine ortak oldu.Vali Toprak; eşi Dr. Funda Toprak ve ağabeyi Fuat Toprak ile birlikte ilk olarak Aşağı Derecik köyüne giderek burada Ayhan Dilbilen ve...

Vali Toprak, vatandaşların düğün törenine katıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, vatandaşların düğün törenlerine katılarak sevinçlerine ortak oldu.

Vali Toprak; eşi Dr. Funda Toprak ve ağabeyi Fuat Toprak ile birlikte ilk olarak Aşağı Derecik köyüne giderek burada Ayhan Dilbilen ve Zeynep Yıldırım çifti için yapılan düğün törenine katıldı. Köyde büyük bir coşkuyla karşılanan Vali Toprak, damat ve davetlilerle birlikte halay çekerek oynanan yöresel oyunlara eşlik etti.

Vali Toprak, daha sonra Sümbül Mahallesi’nde bulunan otogar bahçesinde yapılan Bünyamin ve Eylem Kurt çiftinin düğün törenine katıldı.

Vali Toprak, düğün törenlerine katılarak tebrik ettiği çiftlere cumhuriyet altını hediye ederek, iki cihan saadeti temennisinde bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku