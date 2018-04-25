Vali Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak aşçılık kursuna katılan kadınlara ziyaret

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren aşçılık kursuna katılan bayan kursiyerleri ziyaret etti.Gençlik Merkezinde bir araya geldiği bayanlarla bir süre sohbet ederek onların...

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren aşçılık kursuna katılan bayan kursiyerleri ziyaret etti.

Gençlik Merkezinde bir araya geldiği bayanlarla bir süre sohbet ederek onların sorun ve taleplerini dinleyen Dr. Funda Toprak, bayanlara imkânlar nispetinde yardımcı olacaklarını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren kurs öğretmeni Sevgi Güldal, 16 kursiyerin katıldığı aşçılık kursunda bayanlara Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden her türlü yemeği yapmayı öğrenmeleri konusunda eğitimler vererek Türk mutfağını tanıtmaya çalıştıklarını söyledi. Bayan kursiyerler ise, kendilerini ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Dr. Funda Toprak’a teşekkür ettiler.