Valilikten darp edilen köpekle ilgili açıklama

Hakkari Valiliği, darp edilen ve yapılan tedavi sonucu kurtarılamayan köpekle ilgili bir açıklama yaptı.

Hakkari Valiliği, darp edilen ve yapılan tedavi sonucu kurtarılamayan köpekle ilgili bir açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında,"02.07.2018 günü saat: 13.30 sıralarında 155 Polis İmdat Hattından gelen çağrı üzerine Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Yetkilileri aranarak, Seyitoğlu Taşocağı yakınında Zap Suyu kenarında yaralı ve iki gözü oyulmuş bir sokak hayvanının olduğu yönünde bilgi verilmesi üzerine, Başıboş Sokak Hayvanları Toplama Ekibi görevlilerimiz saat: 14.05 civarında olay yerine ulaşmışlardır.

Olay yerine ulaşan ekiplerimiz köpeği yakalamaya çalışmış fakat yakalanması mümkün olmadığından dolayı veteriner hekimin tavsiye dozunda narkoz verilerek uyutulması beklenilmiştir.

Daha sonra yaralı sokak hayvanı tedavi edilmek üzere Belediye Rehabilitasyon Merkezine getirilmiş olup; burada veteriner hekim tarafından yapılan ilk incelemede; hayvanın iki gözünün oyulduğu, darp edildiği ve karın boşluğunda travmaya bağlı kanama olduğu tespit edilmiştir. Veteriner hekim tarafından yapılan klinik muayene sonucunda ise; kalp ve solunum fonksiyonlarının minimale indiği ve solunum arrestine (yetmezliği) girdiği anlaşılmıştır. Hayata döndürebilmek için kalp ve solunum masajı yapılmış ancak, tüm müdahalelere rağmen tedaviye cevap veremeyerek hayata döndürülememiştir.

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında giderek yayılan “İlimiz Merkez Zap Suyu kenarında gözleri oyulmuş köpeğin Belediye Ekiplerince öldürüldüğü” şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamakta olup; gerekli tüm müdahalelerin Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Yetkilileri tarafından yapıldığı, fakat yaralı hayvanın yoğun darp ve şiddete maruz kalmış olmasından dolayı hayata döndürülemediği tarafımızca tespit edilmiştir.

Başta Hakkârili vatandaşlarımız olmak üzere bütün Ülkede üzüntüye sebep olan bu insanlık dışı olayın her yönü ile aydınlatılabilmesi için Valiliğimiz tarafından kapsamlı inceleme başlatılmıştır" denildi.