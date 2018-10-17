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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:54

Vatandaşlar ishal hastalıkları konusunda bilgilendirildi

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü sağlık için yaşam aracında vatandaşlar ishalli hastalıklardan korunma yolları hakkında bilgilendirildi.İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Başkanlığı ve Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri...

Vatandaşlar ishal hastalıkları konusunda bilgilendirildi
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Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü sağlık için yaşam aracında vatandaşlar ishalli hastalıklardan korunma yolları hakkında bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Başkanlığı ve Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne Bağlı Gıda Kontrol Birimi çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ’Sağlık için yaşam’ aracı ile stant açarak, ishalli hastalıklardan korunma yollarını içeren broşürler dağıtarak vatandaşlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Vatandaşlara içeriğinde “İshalli hastalıklar, bulaşma yolu, belirtiler, tedavi, su güvenliği, korunma ve gıda güvenliği” yazılar bulunan broşürler dağıtıldı.
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