HAKKARİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:21

Yük hayvanı üzerinde bin 199 tarım ilacı ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sahipsiz 2 yük hayvanı üzerinde bin 199 adet tarım ilacı ve 140 kilo çay ele geçirildi.

Yük hayvanı üzerinde bin 199 tarım ilacı ele geçirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sahipsiz 2 yük hayvanı üzerinde bin 199 adet tarım ilacı ve 140 kilo çay ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Kayalar köyü Mağraönü mevkiinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında sahipsiz 2 yük hayvanı tespit edilmiştir. Yük hayvanları üzerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin 199 adet tarım ilacı ve 140 kilogram çay ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku