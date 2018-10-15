Yük hayvanı üzerinde bin 199 tarım ilacı ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sahipsiz 2 yük hayvanı üzerinde bin 199 adet tarım ilacı ve 140 kilo çay ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Kayalar köyü Mağraönü mevkiinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında sahipsiz 2 yük hayvanı tespit edilmiştir. Yük hayvanları üzerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin 199 adet tarım ilacı ve 140 kilogram çay ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.