Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Aşağıgüveç köyü kırsalında tespit edilen PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 27 Nisan 2018 günü Yüksekova ilçesi Aşağıgüveç köyü kırsalında tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada; 1 adet savunma tipi el bombası, 2 adet el telsizi, 40 kilogram amonyum nitrat, potasyum nitrat ve RDX karışımı patlayıcı madde düzeneği, 1 adet el yapımı patlayıcı madde (EYP) düzeneği, 2 adet infilaklı fitil, 500 metre elektrik akım kablosu, 180 metre elektronik devresine ait bağlantı kablosu, 33 adet elektronik devre kartı, 5 adet kondansatör, 1 adet 6’lı pil bloğu, 2 adet 2’li pil bloğu, 6 adet plastik alıcı kutusu, 1 adet EYP yapımı yazılmış not defteri, 1 adet lehim makinesi, 1 adet lehimde kullanılan pasta cila kutusu, 3 metre bakır tel, 1 adet pense, 2 adet elektrik bandı, 1 adet koli bandı, 3 adet keçeli kalem, 1 adet kol saati, 15 adet dikiş iğnesi ve 1 adet bezden yapılmış takım çantası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Yüksekova kırsalında PKK sığınağı bulundu
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Aşağıgüveç köyü kırsalında tespit edilen PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.