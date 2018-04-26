HAKKARİ:
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26 Nisan 2018 Perşembe 17:41

Yüksekova’da ticaret odası başkanı Pınar oldu

Hakkari’nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) seçimlerinde kazanan grup kura ile belirlenirken, bugün yapılan oylamayla Ticaret Odası Başkanlığına iş adamı Abdurrahman Pınar seçildi.15 Nisan Pazar günü Selahattin Eyyubi Kültür...

Yüksekova'da ticaret odası başkanı Pınar oldu
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Hakkari’nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) seçimlerinde kazanan grup kura ile belirlenirken, bugün yapılan oylamayla Ticaret Odası Başkanlığına iş adamı Abdurrahman Pınar seçildi.

15 Nisan Pazar günü Selahattin Eyyubi Kültür Merkezi’nde yapılan ve iki listenin yarıştığı Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) seçimlerinde kazanan grup 2 hafta sonra çekilen kura ile belirlendi. Mavi liste adayı Salih Özdemir 6. grupta sandık kurulunun geçersiz saydığı oy veya oylar için Hakkari İl Seçim Kuruluna itiraz etmiş, itirazın kabul edilmesiyle oylar eşitlenince sonuç dün çekilen kura ile belirlendi. Yüksekova İlçe Seçim Kurulu tarafından çekilen kurada 3 asil üyeliklerde 2’sini kazanarak üstünlük sağlayan “Beyaz” listede aday olan Abdurrahman Pınar seçimin genelinde de çoğunluğa ulaşarak YÜTSO seçimlerini kazandı. Bugün yapılan yönetim kurulu seçimlerinde de 19 üyenin katıldığı oylamada YÜTSO başkanlığına iş adamı Abdurrahman Pınar seçildi. Meclis başkanlığına ise İzzet Metin seçildi. Devir teslim töreninde konuşan YÜTSO eski başkanı Salih Özdemir, “İstabul Ticaret Odası üyelerine ne verdiyse Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası aynı hizmeti veriyor. Ben Abdurrahmen beye Türkiye 3’ücüsü olan akreditasyon bir oda bırakıyorum. Borçsuz ve profesyonel bir kadro bırakıyorum. Kedinlerine başarılar diliyorum” dedi.

Ardından kısa bir açıklamalarda bulunan yeni başkan Pınar, “Bundan böyle yeni ve eski yönetimdeki arkadaşlarla beraber hep birlikte Yüksekova için çalışacaklarını belirtti.
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