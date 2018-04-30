Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Yüksekova ilçesi Gülhane Polis Uygulama Noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, koli içerisine gizlenmiş vaziyette 980 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, “23-30 Nisan 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda 1,97 gram eroin ve bin 952 gram metamfetamin maddeleri ele geçirilmiştir. 1 şahıs tutuklanmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.