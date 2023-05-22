Hasar Tespit Çalışmaları Bilgi Notu
Malatya Valiliği tarafından tamamlanan Hasar tespit Çalışmaları neticesinde askıdaki hasar durumuna itiraz edilen ve itiraz sonrası incelenip değişen Bina Hasar Tespitleri ile ilgili basın açıklaması yayınladı.
06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesinde meydana gelen deprem afetleri sonrasında Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü) tarafından yapılmış olan hasar tespit çalışmaları 12/05/2023 tarihinde tamamlanmıştır.
Yapılan çalışmalar neticesinde Malatya ilinin tamamında hasar tespit çalışmaları neticesinde 171.153 bina 421.416 bağımsız bölüm incelenmiştir. İncelenen bina ve bağımsız bölümler için, vatandaşlarımız tarafından adres düzeltme, isim düzeltme, hasar tespitine itiraz ve diğer şeklinde olmak üzere 26.974 bina için itiraz talebinde bulunulmuştur. Gelen itirazların %30,20’si adres, isim ve diğer konularda iken, yaklaşık %69,80’i hasara itiraz şeklinde olmuştur.
Yapılan incelemeler neticesinde, ilk incelemelerde Az hasarlı/ hasarsız bina olarak belirlenen binalardan, hasar durumu Ağır/Acil/Yıkık duruma geçen bina oranı %1.30,
İlk incelemelerde Ağır hasarlı olarak belirlenen binalardan hasarı değişen bina oranı %5.61 olarak tespit edilmiş olup itiraz sonuçları yayınlanmıştır.
Malatya İline ait son hasar tespit sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 22/05/2023
|
İCMAL
|
BİNA SAYISI
|
BAĞIMSIZ BÖLÜM
|
HASARSIZ
|
60.515
|
108.935
|
AZ HASARLI
|
52.030
|
167.600
|
ORTA HASARLI
|
2.490
|
21.605
|
AĞIR HASARLI
|
35.726
|
82.763
|
YIKIK
|
5.611
|
14.435
|
ACİL YIKILACAK
|
1.841
|
8.490
|
TESPİT YAPILAMADI
|
12.940
|
17.788
|
TOPLAM
|
171.153
|
421.616
|
TOPLAM BİNA SAYISI
|
171.153
|
TOPLAM BAĞIMSIZ BÖLÜM
|
421.616
|
TOPLAM ACİL+AĞIR+YIKIK+ORTA BİNA
|
45.668
|
TOPLAM ACİL+AĞIR+YIKIK+ORTA KONUT SAYISI
|
101.482
|
TOPLAM ACİL+AĞIR+YIKIK+ORTA TİCARETHANE SAYISI
|
16.716
|
TOPLAM ACİL+AĞIR+YIKIK+ORTA AHIR SAYISI
|
4.942
|
TOPLAM ACİL+AĞIR+YIKIK+ORTA DİĞER HANE SAYISI:
|
4.153