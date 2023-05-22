Hasar Tespit Çalışmaları Bilgi Notu

06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesinde meydana gelen deprem afetleri sonrasında Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü) tarafından yapılmış olan hasar tespit çalışmaları 12/05/2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Yapılan çalışmalar neticesinde Malatya ilinin tamamında hasar tespit çalışmaları neticesinde 171.153 bina 421.416 bağımsız bölüm incelenmiştir. İncelenen bina ve bağımsız bölümler için, vatandaşlarımız tarafından adres düzeltme, isim düzeltme, hasar tespitine itiraz ve diğer şeklinde olmak üzere 26.974 bina için itiraz talebinde bulunulmuştur. Gelen itirazların %30,20’si adres, isim ve diğer konularda iken, yaklaşık %69,80’i hasara itiraz şeklinde olmuştur.

Yapılan incelemeler neticesinde, ilk incelemelerde Az hasarlı/ hasarsız bina olarak belirlenen binalardan, hasar durumu Ağır/Acil/Yıkık duruma geçen bina oranı %1.30,

İlk incelemelerde Ağır hasarlı olarak belirlenen binalardan hasarı değişen bina oranı %5.61 olarak tespit edilmiş olup itiraz sonuçları yayınlanmıştır.

Malatya İline ait son hasar tespit sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 22/05/2023

İCMAL BİNA SAYISI BAĞIMSIZ BÖLÜM HASARSIZ 60.515 108.935 AZ HASARLI 52.030 167.600 ORTA HASARLI 2.490 21.605 AĞIR HASARLI 35.726 82.763 YIKIK 5.611 14.435 ACİL YIKILACAK 1.841 8.490 TESPİT YAPILAMADI 12.940 17.788 TOPLAM 171.153 421.616