Hasar Tespit Çalışmaları Bilgi Notu

Malatya Valiliği tarafından tamamlanan Hasar tespit Çalışmaları neticesinde askıdaki hasar durumuna itiraz edilen ve itiraz sonrası incelenip değişen Bina Hasar Tespitleri ile ilgili basın açıklaması yayınladı.

Hasar Tespit Çalışmaları Bilgi Notu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesinde meydana gelen deprem afetleri sonrasında Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü) tarafından yapılmış olan hasar tespit çalışmaları 12/05/2023 tarihinde tamamlanmıştır. 

Yapılan çalışmalar neticesinde Malatya ilinin tamamında hasar tespit çalışmaları neticesinde 171.153 bina 421.416 bağımsız bölüm incelenmiştir. İncelenen bina ve bağımsız bölümler için, vatandaşlarımız tarafından adres düzeltme, isim düzeltme, hasar tespitine itiraz ve diğer şeklinde olmak üzere 26.974 bina için itiraz talebinde bulunulmuştur. Gelen itirazların %30,20’si adres, isim ve diğer konularda iken, yaklaşık %69,80’i hasara itiraz şeklinde olmuştur.

Yapılan incelemeler neticesinde, ilk incelemelerde Az hasarlı/ hasarsız bina olarak belirlenen binalardan, hasar durumu Ağır/Acil/Yıkık duruma geçen bina oranı %1.30, 

İlk incelemelerde Ağır hasarlı olarak belirlenen binalardan hasarı değişen bina oranı %5.61 olarak tespit edilmiş olup itiraz sonuçları yayınlanmıştır.

Malatya İline ait son hasar tespit sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 22/05/2023

İCMAL

BİNA SAYISI

BAĞIMSIZ BÖLÜM

HASARSIZ

60.515

108.935

AZ HASARLI

52.030

167.600

ORTA HASARLI

2.490

21.605

AĞIR HASARLI

35.726

82.763

YIKIK

5.611

14.435

ACİL YIKILACAK

1.841

8.490

TESPİT YAPILAMADI

12.940

17.788

TOPLAM

171.153

421.616

 

TOPLAM BİNA SAYISI                           

171.153

TOPLAM BAĞIMSIZ BÖLÜM

421.616

TOPLAM ACİL+AĞIR+YIKIK+ORTA BİNA                                

45.668

TOPLAM ACİL+AĞIR+YIKIK+ORTA KONUT SAYISI               

101.482

TOPLAM ACİL+AĞIR+YIKIK+ORTA TİCARETHANE SAYISI  

16.716

TOPLAM ACİL+AĞIR+YIKIK+ORTA AHIR SAYISI                   

4.942

TOPLAM ACİL+AĞIR+YIKIK+ORTA DİĞER HANE SAYISI:

4.153

 

Bülten
Hasan Yağmur

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