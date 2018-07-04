Altınözü Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonu

Altınözü Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı, 27 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Alanya’da Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Hentbol Şampiyonası Minik Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Hentbol Şampiyonasında 22 takımın mücadele ettiği kategoride Hatay ilimizi temsil eden Altınözü Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı B Grubunu lider tamamlarken yarı finali geçti. Finalde Bursa Spor Kulübünü 18-16’lık skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur bu şampiyonluk başarısından dolayı sporcularla yemekte buluştu. Altınözü’nde yapılan yemek programına Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Hatay İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Cemil Şensöz, Altınözü İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Zümre, sporcular, teknik heyet ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur Altınözü’ne ilk defa bir Türkiye Şampiyonluğu geldiğini belirterek, “Savaş hocam beni ziyarete gelmiş ve ‘hentbolda bir takımız var ama sahipsiziz. Eğer sahip çıkarsanız bizde kupa getiririz’ demişti. Kulübümüz henüz 1 yaşında ve kurulma aşamasında 45 beden öğretmenimiz vardı. Toplantı yapmış ve ilçemizde lisanslı sporcu sayısı 300’ü bulmuyordu. Önümüzdeki iki yıl içerisinde 2000’i geçeceksiniz diye talimat verdik. Destek bizden, gayret sizden dedik. Altınözü Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı birçok köklü kulübü geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Takımız ilk defa Altınözü’ne bir şampiyonluk kazandırdı. Biz gençlerimize fırsat verdikçe neyi başarabileceklerini biliyoruz” dedi.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ise spor salonunun inşaatının devam ettiğini belirterek, “7-8 ay önce inşaatına başladığımız Kapalı Spor Salonu hızla devam ediyor. Gençlerimiz spor salonu olmadan şampiyon olma gayreti ve gücünü gösterdiler. Kapalı Spor Salonu’nun bir an önce bitirilmesi için el ele vererek, nereye gidilmesi gerekiyorsa gideceğiz. Gençlerimiz spor aktivitelerini daha rahat, daha konforlu yapabilmeleri için, mahallelerde 10-12 halı saha düzenlendik” diye konuştu.