Altınözülü hentbolcular Türkiye şampiyonu oldu

Altınözü Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı, 27 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Alanya’da Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Hentbol Şampiyonası Minik Erkekler kategorisinde, şampiyon oldu.

Toplamda 22 takımın mücadele ettiği kategoride Hatay’ı temsil eden Altınözü Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı B grubunda, Bursa Hentbol Spor Kulübü, Muğla Milas Spor Kulübü, Isparta Aile ve Sosyal Politikalar Spor kulübü ve Ankara İhtisas Spor Kulübü ile mücadele ederek gruptan lider ayrıldı.

Çeyrek finalde de Isparta Spor Kulübü ile mücadele eden minik hentbolcular 27-13 galibiyetle yarı finale kazandı.

Yarı finalde de İzmir Spor Kulübünü 27-22 yenen Altınözü Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı finalde de Bursa Spor Kulübünü 18-16’lık skorla devirerek kupanın sahibi oldu.

Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Altınözü Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımının çalışacak spor salonlarının olmadığı halde başarılı bir şampiyonluğa imza attıklarını belirtti. Kaymakam Uygur, “Hatayımızı ve Altınözü ilçemizi temsil eden Altınözü Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımımızı başarılarından dolayı kutluyorum. Türkiye şampiyonasında yer alan takımımız büyük bir başarı ile mücadele ettiği hentbol branşında ilk kupayı ilçemize getirdiler. Tüm sporcularımıza tek tek teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İlçemize yapılan spor desteklerinin ilk meyvesini alıyoruz. Hepsi ile gurur duyuyorum, Altınözü ilçesi sporda adını daha çok duyuracak ben buna inanıyorum. Bilindiği üzere göreve geldiğimiz ilk andan itibaren ilçenin önemli sorunlarının yanı sıra spordaki eksiklikleri de gidermeye çalıştık. Bu nedenle ilçe genelinde kapalı spor salonları ve sportif çalışmaların yapılabileceği alanların inşasına başladık. Nitekim başladığımız spor salonları inşaat çalışmaları henüz sonuçlanmadı. Henüz yeni kurulan bir takım olmasına rağmen başarılı sonuçlar elde ederek göğsümüzü kabartan takımımız spor yapacakları ve çalışacakları bir alan olmamasına rağmen kupadan çok daha anlamlı bir başarıya imza attılar. Umarım bu herkese örnek olur. Bu süreçte büyük emekleri olan Kulüp Başkanımız Ahmet Zümre, Antrenörümüz Savaş Yüksek ve Ali Suadiye’ye de çok teşekkür ediyor, başarılarından dolayı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.