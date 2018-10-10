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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:58

Arsuz’da DOĞAKA projesiyle tatilcilere su sporları kursu

Gençlik Hizmetleri Spor Hatay İl Müdürlüğü ve Arsuz ilçe Kaymakamlığı işbirliği ile gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından finanse edilen Windsurf, Su Kayağı, Deniz Bisikleti ve Kano kursları yoğun ilgi görüyor.Arsuz...

Arsuz'da DOĞAKA projesiyle tatilcilere su sporları kursu
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Gençlik Hizmetleri Spor Hatay İl Müdürlüğü ve Arsuz ilçe Kaymakamlığı işbirliği ile gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından finanse edilen Windsurf, Su Kayağı, Deniz Bisikleti ve Kano kursları yoğun ilgi görüyor.

Arsuz Uluçınar Su Sporları Merkezi’nde verilen Windsurf kursları bölgede ilk olma özelliğini taşıyor. Bölgede yaz tatiline gelen vatandaşların özellikle rağbet ettiği Windsurf kursların yanı sıra Su Kayağı, Deniz Bisikleti, Kano, Banana ve Sofa başta olmak üzere yapılan su sporları kursları vatandaşlara unutulmaz bir yaz keyfi yaşattı.

Hatay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Cemil Şensöz, Arsuz ilçe Kaymakamlığı ile birlikte yürütülen projede bölgede turizmin canlandırılmasının yanı sıra, yaz tatilini geçirmek için günü birlik dahi gelen tüm vatandaşlara bu spor dallarında hizmet verildiğini belirtti.

Bölgede turizmin canlandırılması noktasında tamamen devlet tarafından desteklenen Haziran ayında başladıkları proje ile bugüne kadar yaklaşık 5 bin vatandaşa hizmet verildiğini ifade eden Şensöz, Arsuz Uluçınar Su Sporları Merkezi’nde gelecek sezonda da birçok su sporunun daha eklenmesi ile daha geniş hizmet olanağı hedeflediklerini söyledi.

Windsurf kursları ile bölgede ilk olma özelliğinde olan ve her türlü önlemin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü belirten Şensöz, “Bölgede ilklere imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vermiş olduğumuz su sporları hizmetleri ile tatilcilere mutlu bir yaz sezonu geçirme imkânı sağladık. Yaz sezonunun bitmesine az bir süre kaldı ve bu sporlara ilgi duyan vatandaşlarımızı bekliyoruz. Windsurf kursları bölgede tek olma özelliği taşıyor ve bu manada Arsuz ilçe Kaymakamlığımız ile birlikte Arsuz Çayında gerçekleştirdiğimiz Kano yarışlarıyla yine bir ilke imza attık. Arsuz Uluçınar Su Sporları Merkezimizin faaliyete geçmesinde büyük emekleri olan Arsuz Kaymakamı Musa Sarı ile Hatay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Onur Yıldız’a teşekkür ediyoruz. Ayrıca her alanda özverili çalışmaları ile üstün performans sergileyen her biri alanında uzman olan ekip arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Arsuz Uluçınar Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen su sporları kurslarından oldukça memnun kaldıklarını ifade eden vatandaşlar da bu tesisin Arsuz’a kurulmasından dolayı mutlu olduklarını belirttiler.
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