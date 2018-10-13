HATAY:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 16:21

Başkan Seyfi Dingil çalışmaları yerinde inceledi

Hatay’ın ilçesi İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Şahin Tepe bölgesinde devam eden yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.Başkan Seyfi Dingil, halka kalıcı hizmetler yapmanın gayreti...

Başkan Seyfi Dingil çalışmaları yerinde inceledi
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Hatay’ın ilçesi İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Şahin Tepe bölgesinde devam eden yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Seyfi Dingil, halka kalıcı hizmetler yapmanın gayreti içerisinde olduklarını ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Vatandaşlarla ile birlikte Şahin Tepe bölgesinde belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Seyfi Dingil, gerek yol, gerek kaldırımlar, gerekse alt yapıdaki düzeltmeler yapıldıktan sonra, şehrin modern ve çağdaş anlamda vatandaşların daha kolay yararlanabileceği bir hizmet anlayışı içerisinde hizmete sunulacağını belirtti.

Çalışmalar ile ilgili ekiplerden bilgiler alan Başkan Seyfi Dingil, “Yol ve kaldırımlarımızı, sokaklarımızı güzel bir görüntüye kavuşturmanın halkımıza her zaman en iyi hizmeti verme gayreti içerisindeyiz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz özveri ile çalışıp işleri kısa zamanda bitirme gayreti içerisinde. Bu sebeple öncelikli olarak işçilerimize ve çalışmalar sırasında bizlere anlayışlı davranan hemşerilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kent genelinde deforme olan tüm kaldırımların yenileme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkanı Seyfi Dingil, amaçlarının halka en iyi hizmeti sunmak olduğunu vurguladı.
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