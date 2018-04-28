Başkan Seyfi Dingil esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, hafta sonunda esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.Başkan Seyfi Dingil, hafta sonu Şehit Pamir ve Ulucami Caddesi’nde iş yeri bulunan esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.Ziyaret...

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, hafta sonunda esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Seyfi Dingil, hafta sonu Şehit Pamir ve Ulucami Caddesi’nde iş yeri bulunan esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşlar ile yaptığı sohbette, yaşanabilir ve huzurlu bir İskenderun için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Seyfi Dingil, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Şehir merkezinde özellik yapılan kaldırımların genişletilmesinden dolayı Başkan Seyfi Dingil’e memnuniyetlerini ifade eden esnaflar ise, kaldırımların genişletilmesiyle vatandaşların da daha rahat ettiklerini belirttiler.

Her zaman esnafın, vatandaşların görüş ve önerilerini dikkate aldıklarını belirten Başkan Seyfi Dingil, "Hemşerilerimizin istek ve önerilerini birebir dinlemek için hemen hemen her gün esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyor, sık sık onların muhabbetlerine ortak oluyoruz. İskenderun’u el ele, omuz omuza vererek daha da geliştireceğiz” dedi.