Başkan Seyfi Dingil: “Muhtarlarımız bizim en yakın çalışma arkadaşlarımız”

Hatay’ın ilçesi İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek, mahallelerin sorunlarının çözüme kavuşmasında istişarelerde bulunuyor.

Belediye Başkanı Seyfi Dingil, en yakın mesai arkadaşları olarak gördükleri muhtarlara ziyaretler gerçekleştirerek, istişarede bulunduklarını belirtti.

Başkan Seyfi Dingil, Süleymaniye Mahallesi Muhtarı Cevat Çakır ve Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Ahmet Mücahitoğlu’nu ziyaret ederek belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi, vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Muhtarların en önemli çalışma arkadaşları olduğunu belirten Başkan Seyfi Dingil, “Amacımız her mahallesi yaşanabilir ve daha güzel bir İskenderun oluşturmaktır. Bu manada Muhtarlarımızı zaman zaman ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Mahallemizde belediyemiz tarafından yapılmakta olan çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuyoruz. Modern bir İskenderun için her mahallemizde çalışmalarımız devam ediyor. Muhtarlarımız halkın taleplerinin dillendirilmesi noktasında en önemli birimlerden birisi. Bizler İskenderun Belediyesi olarak her sokaktaki, her evdeki vatandaşlarımızın taleplerini bilmek ve sorunlarını çözmek zorundayız. Mahallenin sorunlarını en iyi muhtarlarımız bilir. Bizlerde sık sık muhtarlarımızı ziyaret ederek mahallelerinde yaşanan sıkıntılar ile ilgili bilgi alıyoruz. İstek ve taleplerini dinliyor, belediyemizin imkânları ölçüsünde çözüm üretiyoruz. Bu manada muhtarlarımız bizim mahallerdeki elimiz, kulağımız, kısacası en önemli çalışma arkadaşımızdır” şeklinde konuştu.

Muhtarlar ise gerçekleşen ziyaretten duyduklarını memnuniyetlerini dile getirerek çalışmalarında Başkan Seyfi Dingil’e başarılar dilediler.