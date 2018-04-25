Başkan Seyfi Dingil taksici esnafını ziyaret etti

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, taksi duraklarını ziyaret ederek şoför esnafı ile sohbet etti.Taksici esnafı ile sohbet eden Başkan Seyfi Dingil, taksicilerin sorunlarını dinledi. Değişen ve gelişen İskenderun’da her zaman beraber...

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, taksi duraklarını ziyaret ederek şoför esnafı ile sohbet etti.

Taksici esnafı ile sohbet eden Başkan Seyfi Dingil, taksicilerin sorunlarını dinledi. Değişen ve gelişen İskenderun’da her zaman beraber oldukları taksicilerin yaptığı işlerin zorluğunu ve önemini bildiklerini ifade ederek, "Taksici esnafımız gece gündüz demeden halkımıza hizmet eden, ekmeklerinin peşinde koşan esnafımız. İskenderun Belediyesi olarak taksici esnaflarımıza elimizden ne geliyorsa her türlü desteğe açığız. Dürüstlük ve kaliteli hizmet anlayışıyla taksicilik mesleğini gururla gerçekleştiren esnafımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Taksici esnafı ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında Başkan Seyfi Dingil’e başarılar dilediler.