Başkan Seyfi Dingil, TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Gültepe Mahallesi üst kısmında yapılmakta olan TOKİ inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkilisi Suat Dizman ve Şantiye Şefi Onur Baştaş’tan bilgi alan Başkan Seyfi Dingil, İskenderun’da TOKİ ile yeni bir yaşam alanı oluşturma hedefinde olduklarını söyledi.

TOKİ konutlarının kaba inşaatının tamamlandığını belirten Başkan Seyfi Dingil, “Toplamda bin 54 konutun yapıldığı alanda 32 bloğun kaba inşaatının yapımı tamamlandı. Şimdi sıra ince işlere geldi. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Projede konutların yanı sıra okulların, parkların ve çocuk oyun alanları gibi sosyal donatıların yapımı da sürüyor” dedi.

Örnek dairelerde de incelemelerde bulunan Başkan Seyfi Dingil, “Konutlar son derece modern oluyor. Konut satışları da bitmek üzere. Yapılan ihale kapsamında ilk etapta bin 54 konut ile birlikte 1 cami, 24 derslikli ilköğretim okulu ve 24 derslikli lise inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yer alıyor. Farklı metrekarelerde ve yüksekliklerde 2+1 ve 3+1 konuttan oluşan projeler yer alıyor. Tasarımda peyzaj alanları ile araç-yaya yolu kurgusu, vatandaşların geleneksel semt kültürünü koruyabilecekleri bir yaklaşımla ele alınan proje hızla ilerliyor. Projenin ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen hükümetimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize halkımız adına çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.