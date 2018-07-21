HATAY:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:50

Başkan Seyfi Dingil’den hasta vatandaşlara moral ziyareti

Hatay’ın İskenderun ilçe Belediye Başkanı Seyfi Dingil, hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.İlçe merkezi ve mahallelerde geçirmiş oldukları rahatsızlıkları dolayısıyla, evden çıkamayan vatandaşları...

Başkan Seyfi Dingil'den hasta vatandaşlara moral ziyareti
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Hatay’ın İskenderun ilçe Belediye Başkanı Seyfi Dingil, hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İlçe merkezi ve mahallelerde geçirmiş oldukları rahatsızlıkları dolayısıyla, evden çıkamayan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başkan Seyfi Dingil, geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Vatandaşlara her zaman ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve yanlarında olduklarını belirten Başkan Seyfi Dingil, “Yaşam içerisinde beklenmedik rahatsızlıklar insan hayatında var. Hastalıklarla mücadelede en önemli unsur ise moral ve motivasyondur. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Yalnız olmadıklarını bilsinler. Hastalıkta, sağlıkta bizler için. İhtiyaç duyulduğu her anda yanlarındayız. Allah’tan tüm hastalarımıza acil şifa, yakınlarına da sabır ve kolaylıklar diliyorum” dedi.
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