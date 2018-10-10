HATAY:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:05

Cinderse’e sağlık merkezi

Dünya Doktorları Derneği ve Hayat Derneği işbirliğiyle Suriye’nin Afrin kentine bağlı Cinderes beldesine sağlık merkezi yapıldı.Dernek üyeleri ve doktorlar tarafından ziyaret edilerek incelemelerde bulunulan Cinderes’teki sağlık merkezi...

Cinderse'e sağlık merkezi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Dünya Doktorları Derneği ve Hayat Derneği işbirliğiyle Suriye’nin Afrin kentine bağlı Cinderes beldesine sağlık merkezi yapıldı.

Dernek üyeleri ve doktorlar tarafından ziyaret edilerek incelemelerde bulunulan Cinderes’teki sağlık merkezi 10 gün sonra hizmete girecek.

Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, yaptığı açıklamada, sağlık merkezinin bundan 1 ay önce açılma süresine girdiğini belirterek, “Bu süre içerisinde bölgede yer belirledik. Kamu, Sağlık Bakanlığı tarafından Hatay Valiliği tarafından Türkiye’de bütün izinlerimizi aldıktan sonra Hayat Derneği’nin yardımı ve desteği ile burada çok güzel bir sağlık merkezi yaptık ve bunu bir an önce açıp hizmet vermeye başlayacağız” dedi.

Bilgin, 100 bin kişiye hitap edeceklerini belirterek, “Burada ilk etapta Cinderes’te başlayıp daha sonra mümkün olursa aynı modeli diğer bölgelerde ihtiyacın yüksek olduğu bölgelerde ve hiçbir imkanın olmadığı bölgelerde tekrarlamak istiyoruz. Bu konuda da bütün yetkili makamlarla görüştük herkes destekçi oluyor. Bir an önce açılışımızı burada Cinderes’te yapıp doktorlarımız işe başladıktan 15 gün sonra da diğer bölgelere de Dünya Doktorları Derneği olarak bakmaya başlayacağız” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku