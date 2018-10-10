Cinderse’e sağlık merkezi

Dünya Doktorları Derneği ve Hayat Derneği işbirliğiyle Suriye’nin Afrin kentine bağlı Cinderes beldesine sağlık merkezi yapıldı.

Dernek üyeleri ve doktorlar tarafından ziyaret edilerek incelemelerde bulunulan Cinderes’teki sağlık merkezi 10 gün sonra hizmete girecek.

Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, yaptığı açıklamada, sağlık merkezinin bundan 1 ay önce açılma süresine girdiğini belirterek, “Bu süre içerisinde bölgede yer belirledik. Kamu, Sağlık Bakanlığı tarafından Hatay Valiliği tarafından Türkiye’de bütün izinlerimizi aldıktan sonra Hayat Derneği’nin yardımı ve desteği ile burada çok güzel bir sağlık merkezi yaptık ve bunu bir an önce açıp hizmet vermeye başlayacağız” dedi.

Bilgin, 100 bin kişiye hitap edeceklerini belirterek, “Burada ilk etapta Cinderes’te başlayıp daha sonra mümkün olursa aynı modeli diğer bölgelerde ihtiyacın yüksek olduğu bölgelerde ve hiçbir imkanın olmadığı bölgelerde tekrarlamak istiyoruz. Bu konuda da bütün yetkili makamlarla görüştük herkes destekçi oluyor. Bir an önce açılışımızı burada Cinderes’te yapıp doktorlarımız işe başladıktan 15 gün sonra da diğer bölgelere de Dünya Doktorları Derneği olarak bakmaya başlayacağız” diye konuştu.