Direğe tırmanıp güvenlik kamerasını çaldı

Hatay’da bir kişi, güvenlik kamerasını çalarken amatör kameraya yakalandı.Olay, merkez ilçe Antakya’nın Çekmece Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önce aynı noktada hırsızlık yaptığı tahmin edilen bir kişi, bu kez gözünü güvenlik...

Hatay’da bir kişi, güvenlik kamerasını çalarken amatör kameraya yakalandı.

Olay, merkez ilçe Antakya’nın Çekmece Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önce aynı noktada hırsızlık yaptığı tahmin edilen bir kişi, bu kez gözünü güvenlik kameralarına dikti. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde, güvenlik kameralarının bulunduğu direğe tırmanan hırsız, kameraları bulundukları yerden çıkardı. Güvenlik kameralarını çalan hırsız daha sonra çevreyi kontrol ederek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Polis şimdi her yerde güvenlik kamerasını çalan hırsızı arıyor.