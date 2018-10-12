Dökmeci: 'Gazze insani yardım bekliyor'

İHH İnsani Yardım Vakfı Antakya Şube Başkanı İsmail Dökmeci Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek ekonomik sıkıntıların, altyapı sorunlarının ve yaşanan kısıtlamaların, özellikle sağlık ve eğitim sektörlerinde çok önemli problemler ortaya çıkardığını söyledi.

Dökmeci, İHH Antakya Şubesi’nde yaptığı açıklamada, Gazze’nin 2006 yılından bu yana 4 bin 631’den fazla şehit verdiğini ifade ederek, “2 milyon nüfusu ile yüzölçümüne göre dünyanın en yoğun şehirlerinden biri olan Gazze, yıllardır ambargo ve abluka altında nefes almaya ve yaşamaya çalışıyor. Mısır ve işgalci İsrail rejiminin sınır kapılarını kapalı tutarak bölgeyi adeta bir açık hava hapishanesine çevirmeleri, Gazze’de hayatı durdurma noktasına getirdi. Gazze Şeridi’ne uygulanan kara, hava ve deniz ablukası 12. yılında artarak devam ediyor. Bu abluka Gazze Şeridi’nde yaşayan 2 milyon Filistinliyi hedef almış durumda. Abluka, 2006’dan bu yana arkasında 4.631’den fazla şehit ve 21.426 yaralı bıraktı. Bu saldırılar ve işgal planları sebebiyle toplam yerleşim birimlerinin yüzde 77’sine denk gelen 292 bin 502 ev yıkıldı veya zarar gördü” dedi.

Gazze’de ambargo, abluka ve saldırılara bağlı olarak yaşanan sosyal çöküntü yaşandığını dile getiren Başkan Dökmeci “Ekonomik sıkıntılar, altyapı sorunları ve yaşanan kısıtlamalar, özellikle sağlık ve eğitim sektörlerinde çok önemli problemler ortaya çıkarmaktadır. Gazzelilerin içinde bulunduğu ve en acil şekilde çözülmesi gereken sorunlar her geçen gün ağırlaşmaktadır. Zaten bölgedeki kötü olan insani durum, 2018’in ilk aylarından itibaren daha da kritikleşmiştir. İsrail ablukası sebebiyle Gazze’de hayatın çeşitli alanlarında tam bir çöküş yaşanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Gazze’de günde 20 saate varan elektrik kesintilerinin en temel sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Dökmeci konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ekonomik ve sosyal krizlerin başlıca sebeplerinden biri olan elektrik yokluğu, Gazze’de son yıllarda görülen en temel sorunlardan biridir. Yıllardır devam eden ve günde 20 saate kadar varan elektrik kesintileri, Gazze’de hayatı doğrudan ve dolaylı olarak oldukça zorlaştıran belki de en önemli krizdir. İsrail’in sistematik bombardımanları sebebiyle Gazze’deki fabrikaların yüzde 80’i kapanmıştır. Gazze’de elektrik açığı yüzde 65 seviyelerine ulaşmıştır. Memurlar ise maaşlarının büyük bir kısmını alamamaktadır ve ekonomik krizden dolayı iş yerlerine yürüyerek gitmek zorunda kalıyorlar. Bölgede alım gücünün düşmesinden dolayı insanlar çok zor şartlar altında yaşamak zorunda kalıyor. Gazze’de gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 60’dayken yoksulluk altında yaşayanlar yüzde 65, aşırı yoksulluk yüzde 30, yardımlara bağımlılık ise yüzde 80’lerdedir.”

Başkan Dökmeci yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanların, dışarıdan gelecek yardımlara ihtiyaç duyduğuna dikkat çekerek “ilaç, tıbbi malzeme, içme suyu ve mazot gibi ihtiyaçların karşılanabilmesi için dışarıdan yapılacak nakdi yardımlar çok önem arz ediyor. Gazze’de sağlık alanında yaşanan sorunlar da Gazze’yi yaşaması zor bir yer haline getiriyor. Öte yandan unutmamak gerekir ki, Birleşmiş Milletler raporlarında, “Eğer ablukayı hafifletmek için bir şeyler yapılmazsa, Gazze’nin 2020’ye kadar ‘yaşanamayacak’ bir yere dönüşeceği vurgulanıyor” dedi.