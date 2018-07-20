Doktor Yalçın’ın darp edilmesi İskenderun’da kınandı

Şanlıurfa’da hasta yakınının saldırısına uğrayarak kafatası kırılan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın tedavisi devam ederken, Hatay’ın İskenderun ilçesinde sağlık çalışanları ve bazı STK’lar sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı.

Geçtiğimiz günlerde Harran Üniversitesi Çocuk Acil Bölümü’nde yaşanan olayda, çocuğunun ateşi düşmediği için öfkelenen Abdulkadir K. nöbetçi Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın başına parke taşıyla vurmuş, kanlar içinde kalan doktor ameliyata alınırken, saldırgan baba ise gözaltına alınmıştı.

Yaşanan olayın ardından sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları İskenderun Devlet Hastanesi önünde bir açıklama yaptı. İskenderun Devlet Hastanesi bahçesinde toplanan aralarında, Hatay Tabip Odası üyeleri, İskenderun Çevre Koruma Derneği, hastane çalışanlarının da bulunduğu grup pankart açarak saldırıyı kınadı.

Grup adına açıklama yapan Hatay Tabip Odası yönetim kurulu kurultay delegesi Doktor Doğan Dalgıç, sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkartılmasını söyledi.

Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşandığını belirten Doktor Dalgıç, “Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri yerler haline gelmiştir. Bu durum sürdürülebilir değildir. Elbette sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir. Kuşkusuz her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu olmasının gelinen tabloda katkısı büyüktür. Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz” diye konuştu.