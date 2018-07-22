HATAY:
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22 Temmuz 2018 Pazar 14:04

Erhan Aksay Turnuvası Hatay Şampiyonu Mehmet Boşnak Yıldev

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay’ın anavatana katılışının 79’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 34’üncü Erhan Aksay Futbol Turnuvası’nın Hatay şampiyonu Körfez Ekibi Mehmet Boşnak Yıldev oldu.Büyükşehir...

Erhan Aksay Turnuvası Hatay Şampiyonu Mehmet Boşnak Yıldev
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Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay’ın anavatana katılışının 79’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 34’üncü Erhan Aksay Futbol Turnuvası’nın Hatay şampiyonu Körfez Ekibi Mehmet Boşnak Yıldev oldu.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde başlayan final karşılaşmasına CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Hataysporlu eski futbolcular ve çok sayıda futbolsever katılım gösterdi.

Esentepe Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen final karşılaşması, şöhretler karması maçı ile başladı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın oynadığı müsabakada Hatayspor’un eski futbolcuları ter döktü.

Kupa penaltılarla Körfez ekibinin

Şöhretler karması maçının ardından Körfez Grubu Şampiyonu Mehmet Boşnak Yıldev ile Antakya Grubu Şampiyonu Aydınlıkevler Sosyal Yardımlaşma Derneği karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 3-3 beraberlikle noktalandı. Penaltı atışlarının ardından Mehmet Boşnak Yıldev Takımı şampiyonluğu göğüsledi.

Karşılaşma sonunda Başkan Savaş ve merhum Erhan Aksay’ın eşi Meziyet Aksay, şöhretler karmasında mücadele eden Hatayspor’un eski futbolcularına katkılarından dolayı plaket, şampiyon olan Mehmet Boşnak Yıldev takımına da şampiyonluk kupasını takdim etti.

Maçların ardından katılımcılara Hatay’ın yöresel lezzetlerinden mercimekli aş ikramında bulunuldu.
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