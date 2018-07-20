HATAY:
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20 Temmuz 2018 Cuma 15:42

Erhan Aksay Turnuvası’nda Antakya şampiyonu Aydınlıkevler

Hatay’da 34.’sü gerçekleştiren Erhan Aksay Futbol Turnuvası’nda Körfez finalinden sonra Antakya finali de gerçekleşti. Aydınlıkevler ile Nişrinspor’un karşılaştığı mücadeleyi Aydınlıkevler 2-0 kazanarak şampiyon oldu.34.Erhan Aksay...

Erhan Aksay Turnuvası'nda Antakya şampiyonu Aydınlıkevler
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Hatay’da 34.’sü gerçekleştiren Erhan Aksay Futbol Turnuvası’nda Körfez finalinden sonra Antakya finali de gerçekleşti. Aydınlıkevler ile Nişrinspor’un karşılaştığı mücadeleyi Aydınlıkevler 2-0 kazanarak şampiyon oldu.

34.Erhan Aksay Futbol Turnuvası Antakya Grubunda Akademi Hastanesi ile Ekincispor üçüncülük karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi Akademi Hastanesi takım kaptanı Mehmet Karasu tarafından hakemlere ve Ekincispor takım kaptanına çiçek verildi. Ayrıca Erhan Aksay Tertip Komitesi tarafından maçı yönetecek hakemlere ve takım kaptanlarına da birer çiçek vererek başarılar dileğinde bulunuldu. Geçen yılın şampiyon takımı Akademi Hastanesi, Ekincispor takımını üstün bir oyunla 2 - 0 mağlup ederek bu yıl turnuvada üçüncü oldu.

Şöhretler ve Hatay finali yapılacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay’ın Anavatana katılışının 79’uncu yıl dönümü kutlamaları münasebetiyle düzenlenen 34’üncü Erhan Aksay Futbol Turnuvası’nın şöhretler karması mücadelesi gerçekleşecek. Aynı zamanda Antakya grubu ile Körfez grubu şampiyonları dostluk maçı niteliğinde Hatay finali maçına çıkacak. Hatay’da barış ve kardeşlik ortamını arttırmak amacıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve Hataylıların büyük ilgi ile takip ettiği Erhan Aksay Futbol Turnuvası’nın şöhretler karması maçında Hatayspor’un eski futbolcuları ter dökecek. Şöhretler müsabakası, 21 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’da Hatay Büyükşehir Belediyesi Esentepe Futbol Sahası’nda gerçekleşecek. Şöhretler maçının akabinde Aydınlıkevler ile Mehmet Boşnak Yıldev takımları arasında dostluk maçı niteliğinde Hatay finali yapılacak. 19.30’da başlaması muhtemel görülen final maçı yine Esentepe Futbol Sahası’nda gerçekleşecek.
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