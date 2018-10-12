Erzin Devlet Hastanesi modernize edilecek

Hatay’ın Erzin ilçesindeti devlet hastanesinin depreme karşı güçlendirilmesi ve modernize edilmesi için fizibilite çalışması başlatıldı.Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, yaptığı açıklamada, hastanenin deprem güçlendirmesi...

Hatay’ın Erzin ilçesindeti devlet hastanesinin depreme karşı güçlendirilmesi ve modernize edilmesi için fizibilite çalışması başlatıldı.

Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, yaptığı açıklamada, hastanenin deprem güçlendirmesi ve bunun yanında hastanenin daha nitelikli hale getirilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından projenin onaylanarak ihalesinin yapıldığını belirterek, ilgili firma yetkililerinin hastanede ilk fizibilite çalışmalarına başladığını söyledi.

Modernize çalışmalarının uzun bir süreç olduğunu ve henüz ilk aşamada bulunduklarını kaydeden Başhekim Mahmutluoğlu, deprem güçlendirme ve modernize çalışmalarının hastanenin acil servisinin, hasta müşahede odasının genişletilmesi, yataklı servislerdeki oda ve yatak sayılarının arttırılarak olmayan branş doktor kadrolarının da açılmasına katkı sağlayacak konuma gelirken çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hastanenin sınıf atlayacak düzeye geleceğini kaydetti.