HATAY:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:41

Evvel Temmuz Festivalinde sevilen sanatçılar sahne alacak

Hatay’ın Samandağ ilçesinde gerçekleştirilecek olan Evvel Temmuz Festivali’nde Manuş Baba ve Mazlum Çimen’le birlikte Yüksek Sadakat Müzik Grubu konser verecek.Samandağ Kalkındırma Derneği ile Akdeniz Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği...

Evvel Temmuz Festivalinde sevilen sanatçılar sahne alacak
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde gerçekleştirilecek olan Evvel Temmuz Festivali’nde Manuş Baba ve Mazlum Çimen’le birlikte Yüksek Sadakat Müzik Grubu konser verecek.

Samandağ Kalkındırma Derneği ile Akdeniz Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Evvel Temmuz Festivali 11 Temmuz’da başlayacak.

4 gün sürecek olan festivalde konser verecek olan müzik grupları ve sanatçıların arasında son zamanların popüler ismi Manuş Baba da yer alacak. Konserlerde 11 Temmuz’da Kaldırım Müzik Topluluğu, 12 Temmuz’da Yüksek Sadakat, 13 Temmuz’da Mazlum Çimen, 14 Temmuz’daki final gecesinde Samandağ Belediyesi katkılarıyla şarkıcı Manuş Baba sahne alacak.
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