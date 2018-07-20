Hatay Büyükşehir’den A Milli Takım’a 3 basketbolcu

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 2018 FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası aday kadrosu belli oldu. Aday kadroda Hatay Büyükşehir Kadın Basketbol Takımı’ndan 3 oyuncu yer aldı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 2018 FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası aday kadrosunda Hatay Büyükşehir’den Merve Aydın, Cansu Köksal ve yeni transfer Gizem Başaran yer aldı.
A Milli Kadın Basketbol 18 kişilik sporcu listesinde şu isimler yer alıyor:
"Melis Gülcan (Abdullah Gül Üniversitesi), Melike Bakırcıoğlu (Adana ASKİ), Elif Emirtekin (BOTAŞ), Tuğçe Canıtez, Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek, Pelin Derya Bilgiç, Esra Ural Topuz (Fenerbahçe), Işıl Alben (Galatasaray), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Funda Nakkaşoğlu (Florida Gators), Bahar Çağlar, Quanitra Holingsvorth, Olcay Çakır Turgut ve Merve Aydın, Cansu Köksal, Gizem Başaran (Hatay Büyükşehir Belediyespor)."A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklarına 4 Ağustos’ta İstanbul’da başlayacak. Ay-yıldızlılar, 8 Ağustos’ta Slovenya’nın Ljubljana şehrine hareket edecek. Milliler, 10 günlük hazırlık kampının ardından çalışmalarını tamamlayarak yurda geri dönecek. Ay-yıldızlı takım, 19 Eylül’de ise Dünya Basketbol Şampiyonası için Tenerife kentine hareket edecek.