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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:06

Hatay Devlet Hastanesi’nde ilk açık kalp ameliyatı yapıldı

Hatay Devlet Hastanesi’nde Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) yoğun bakım ünitesinin hizmete girmesi sonrasında ilk defa açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi.Hatay Devlet Hastanesi’nde Ocak ayında Koroner Anjiyografi ünitesinin açılması ile...

Hatay Devlet Hastanesi'nde ilk açık kalp ameliyatı yapıldı
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Hatay Devlet Hastanesi’nde Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) yoğun bakım ünitesinin hizmete girmesi sonrasında ilk defa açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi.

Hatay Devlet Hastanesi’nde Ocak ayında Koroner Anjiyografi ünitesinin açılması ile kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisi nitelik ve ivme kazanırken Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) yoğun bakım ünitesinin de hizmete girmesi ile açık kalp ameliyatları başladı. Açık kalp cerrahisi yöntemi ile By-pass operasyonu gerçekleştirilen hasta da herhangi bir komplikasyon gelişmesi yaşanmazken, kontrolleri planlanarak taburcu edildi.

Hatay Devlet Hastanesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamada göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile başvuran hastalardan 62 ve 64 yaşlarındaki iki kişinin By-pass ameliyatının Prof. Dr. Hasan Sunar eşliğinde, KVC uzmanları Opr.Dr. Mahmut Kış ve Opr.Dr. İlker Dal tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Kemal Günal, Hatay Devlet Hastanesi’nde hizmetlere bir yenisini daha eklemiş olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek başarıların bir günde değil ekip ruhuyla devamlı ve azimle çalışarak elde edildiğini belirtti.

Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Sebahattin Yılmaz, Türkiye‘de olduğu gibi Hatay’da da sağlık alanında büyük başarılar ve ilerlemeler olduğunu dikkat çekerek ilk Kalp Damar Cerrahisi ameliyathane salonunun İskenderun Devlet Hastanesinde açıldığını, halen açık kalp ameliyatlarına başarıyla devam edildiğini belirterek, “Hatay Devlet Hastanesi ilk açık kalp ameliyatıyla başarılarına bir yenisini daha kazandırdı. Alanında uzman ekibi ile hastalarına bütüncül bakım anlayışı içerisinde yaklaşan Hatay Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi alanında çok önemli bir hizmeti faaliyete geçirdi. Bugün, yoğun ve istikrarlı çalışmalarımızın meyvesini almış olduk” dedi.
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