HATAY:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:07

Hatay Valisi Ata: “Hatay ülkemizin ihracatında önemli paya sahiptir”

Hatay Valisi Erdal Ata, mevcut ihracat sektörünün ülke ekonomisine destek verdiğini belirterek “Hatay ülkemizin ihracatında önemli paya sahiptir” dedi.

Hatay Valisi Ata: 'Hatay ülkemizin ihracatında önemli paya sahiptir”
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Hatay Valisi Erdal Ata, mevcut ihracat sektörünün ülke ekonomisine destek verdiğini belirterek “Hatay ülkemizin ihracatında önemli paya sahiptir” dedi.

Hatay Valisi Erdal Ata, Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Necdet Sin ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Gerçekleşen kabulde Vali Ata, ilimizde mevcut ihracat sektörünün ülke ekonomisine çok ciddi destekler verdiğini belirterek “Hatay, farklı sektörlerde ciddi ihracat rakamlarına ulaşmış ve ülkemizin ihracatında önemli bir paya sahip olmuştur. Ülkemiz ekonomisine yaptığı katkıları göz ününde bulundurarak ihracat sektörünün daha da güçlenmesi için her türlü desteğimiz sürecektir” dedi.

Türkiye yaş meyve ve sebze sektöründe koordinatörlük görevini de yürüten Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Necdet Sin, kabullerinden dolayı Vali Ata’ya teşekkür ederek yılın ilk altı aylık döneminde AKİB kanalıyla yapılan ihracatının %28 oranında artış gösterdiğini ve 532,5 milyon dolara yükseldiği bilgisini verdi.
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